https://static.news.ru/photo/bc74ddd0-e35b-11e9-94e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Приехавший на отдых в Анталью гражданин России Р. Гасанов потерял равновесие и упал с высоты пяти метров со скалы у водопада. Его родственники обратились за помощью к спасателям.

Мужчину подняли обратно на скалу с помощью носилок и верёвок. Туриста из РФ доставили в больницу, где ему диагностировали перелом ноги, травмы головы и поясницы, сообщает Ihlas News Agency .

Şelaleden düşen Rus turist ölümden döndü https://t.co/zVtvhtcM1P @haber_alanya aracılığıyla — Haber Alanya (@haber_alanya) September 30, 2019

Ранее News.ru писал, что житель австралийского штата Квинсленд упал с высоты шести метров на водопаде и сломал ногу и запястье. Ради собственного спасения ему пришлось ползти два дня.