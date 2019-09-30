Фото: Xinhua/Global Look Press

Приехавший на отдых в Анталью гражданин России Р. Гасанов потерял равновесие и упал с высоты пяти метров со скалы у водопада. Его родственники обратились за помощью к спасателям.

Мужчину подняли обратно на скалу с помощью носилок и верёвок. Туриста из РФ доставили в больницу, где ему диагностировали перелом ноги, травмы головы и поясницы, сообщает Ihlas News Agency.

Ранее News.ru писал, что житель австралийского штата Квинсленд упал с высоты шести метров на водопаде и сломал ногу и запястье. Ради собственного спасения ему пришлось ползти два дня.

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