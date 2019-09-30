Приехавший на отдых в Анталью гражданин России Р. Гасанов потерял равновесие и упал с высоты пяти метров со скалы у водопада. Его родственники обратились за помощью к спасателям.
Мужчину подняли обратно на скалу с помощью носилок и верёвок. Туриста из РФ доставили в больницу, где ему диагностировали перелом ноги, травмы головы и поясницы, сообщает
Şelaleden düşen Rus turist ölümden döndü— Haber Alanya (@haber_alanya)
https://t.co/zVtvhtcM1P @haber_alanyaaracılığıyla September 30, 2019
Ранее News.ru писал, что житель австралийского штата Квинсленд упал с высоты шести метров на водопаде и сломал ногу и запястье. Ради собственного спасения ему пришлось ползти два дня.