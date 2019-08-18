https://static.news.ru/photo/320dbaf6-c1da-11e9-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: hm/Global Look Press

Наиболее занимательные экскурсии и, соответственно, лучшие экскурсоводы-рассказчики российским туристам попадаются на родине, а за границей — в Италии и Израиле. Таковы результаты опроса, который был проведён среди 65 тысяч путешественников.

Лучшей страной для культурно-исторического отдыха оказалась Италия. За неё высказались 25% опрошенных, передаёт сервис онлайн-бронирования Aviasales. Самыми интересными там туристы сочли экскурсии в Колизей, Помпеи, Дворец дожей, к фонтану Треви и в Миланский собор.

16% россиян услышали самые интересные рассказы о достопримечательностях в Израиле. Они рекомендовали соотечественникам побывать в Храме Гроба Господня, у Стены Плача и в старом городе Яффа.

Ещё 16% респондентов максимально увлекательными назвали экскурсии по родной стране. По их мнению, необходимо обязательно посетить Красную площадь и Храм Василия Блаженного в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани. Эти места оказались самыми популярными среди участников исследования.

По 10% голосов получили Чехия, Китай и Армения. В Чехии туристы в первую очередь советуют посетить Пражский Град, в КНР — Великую Китайскую стену, а в Армении — Татевский монастырь.

8% россиян, чтобы увидеть культурно-исторические достопримечательности, летают в Турцию. Там их привлекают Голубая мечеть и Собор Святой Софии в Стамбуле.

И 5% процентов путешественников проголосовали за Японию. Они остались под большим впечатлением от Императорских дворцов в Токио и Киото.

Ранее News.ru сообщал, что российские туристы вынуждены экономить во время отпуска. На родине и за рубежом они сокращают дни отдыха и отказываются от экскурсий. При этом от самих поездок предпочитают не отказываться.