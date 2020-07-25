Россияне рассказали об особенностях отдыха на Занзибаре

https://static.news.ru/photo/9a50081a-cf55-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Занзибар Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Эмигранты из России рассказали об особенностях проживания и отдыха на Занзибаре (танзанский архипелаг у восточного берега Африки).

По их словам, с начала пандемии коронавируса в регионе было зафиксировано всего 509 случаев заражения. Из них летальным исходом завершились 21. На сегодняшний день Танзания относится к зелёной зоне. Однако отели по-прежнему используют все меры предосторожности. Так, большинство персонала носит маски и перчатки.

Всё работает, особых строгих правил нигде не соблюдается. В крупных сувенирных магазинах и в ресторанах на входах стоят санитайзеры для рук. Везде просят мыть руки. В ресторанах выдерживают дистанцию, чтобы гости не сидели вплотную. В хороших отелях, категории пять звёзд, меню перенесли в режим QR-кода, то есть заказать блюда можно только через мобильный телефон, — цитирует менеджера туристической компании Алису Серову «МК».

Она также добавила, что на данный момент пляжи пустые. Ситуация как в Сочи или Крыму точно не повторится. Стоимость на отели продолжает снижаться. Прежними остались и цены в ресторанах.

Россияне проходят стандартный паспортный контроль. Стоимость визы составляет $50. Всем прибывшим измеряют температуру тела и оценивают общее состояние. Также человека могут отправить в клинику для тестирования на коронавирус.

По оценкам Серовой, отдых на семью из двух человек обойдётся в $2500. В основном люди бронируют отели на сентябрь.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила включение Танзании в список трёх стран для открытия авиасообщения.

Помимо этого, Россия возобновила выдачу виз гражданам Турции, Танзании и Великобритании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.