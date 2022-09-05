Россия и Иран отменят визовый режим для туристических групп

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Россия и Иран подписали соглашение о безвизовом режиме между странами для туристов, которые путешествуют большими группами, сообщила глава управления маркетинга и развития туризма Министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года, передает Sputnik Армения.

Для того чтобы путешествовать между странами без виз, туристам необходимо объединиться в группы от пяти до 90 человек. Таким образом они смогут находиться на территории другого государства до 15 дней без ограничений.

На основании того, что было ранее подписано и согласовано правительствами Ирана и России <...>, с 1 января 2023 года гражданам РФ и Ирана не потребуется групповая виза, если они собираются отправиться в путешествие в одну из стран в туристических группах от пяти до 50 человек сроком на 15 дней, — заявила Аждари.

С 1 сентября правительство Чили смягчило правила въезда в страну для российских туристов. Для поездки понадобится только сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР, сделанный за последние 48 часов. Привитым больше не придется заполнять онлайн-форму, а также сдавать ПЦР-тест перед отправлением. Для въезда в Чили россиянам также не требуется виза.