Российское оружие рискует потерять актуальность для Индии

Промедление с поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию может привести к ослаблению интереса Нью-Дели к российскому рынку. Анализируя стремление индийской стороны диверсифицировать источники оружейного импорта, гонконгская пресса отмечает уменьшение её зависимости от российских поставщиков. Нового взгляда в этой сфере от индийцев требует ситуация на границе с Китаем, где по-прежнему сохраняется напряжённость, считают наблюдатели.

Те времена, когда индийское руководство зависело от Москвы в плане импорта оружия, ушли в прошлое, пишет The South China Morning Post (SCMP). В последнее время появились явные признаки того, что Нью-Дели изучает принципиально новые источники импорта оружия, а это является большим стратегическим изменением. Так, издание указывает на интенсификацию оружейных закупок у американских производителей. Рынок США остаётся для Индии одним из наиболее перспективных, что подтверждается заключением сторонами ряда документов, которые создают базу для военно-технического сотрудничества. Аналитики говорят: не исключено, что сейчас администрация президента США заинтересована в партнёрстве с индийцами больше, чем когда-либо, если учесть ту конфронтационную линию, которую занял Белый дом в отношении Пекина на фоне ситуации с распространением нового коронавируса. Индия была и остаётся важным противовесом китайской политике в регионе.

Принимать какие-то меры вынуждена и сама Индия. В районе Ладакха сохраняется напряжённость, которая возникла примерно два месяца назад из-за столкновений индийских и китайских военнослужащих. Тогда погибли 20 индийских солдат, 76 получили ранения. Среди убитых называют и четыре десятка китайских военнослужащих. Эти события послужили поводом для переброски Индией и Китаем в Ладакх своих воинских частей, военной техники и авиации. Только в июле по компромиссу сторон начался постепенный обоюдный отвод войск из зоны конфликта.

Hindustan Times via www.imago-im/Global Look Press

Однако именно на этом фоне министерство обороны Индии начало ускоренное выполнение проектов по производству и приобретению новейшего оружия для своих сил. Местная пресса сообщала , что Совет по оборонным закупкам (DAC) под руководством главы оборонного ведомства Раджната Сингха решил ускорить реализацию планов по модернизации находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны 90 средневысотных дронов Haron израильского производства и оснащению их высокоточным оружием — для нанесения ударов по наземным целям. Оно, как сообщается, будет включать авиабомбы с лазерным наведением, ракеты класса «воздух-поверхность» и противотанковые управляемые ракеты воздушного базирования.

По данным агентства Bloomberg, во время июльского визита в Москву индийской делегации во главе с министром обороны страны Раджнатхом Сингхом обсуждался вопрос ускорения отправки ЗРС С-400 Нью-Дели. Соответствующий договор на сумму примерно в $5 млрд был заключён между двумя странами ещё два года назад. Согласно действующим договорённостям, С-400 должны быть доставлены индийской стороне в декабре 2021 года. Помимо этого, индийцы просили российских поставщиков ускорить поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С», боеприпасов и штурмовых винтовок, писали индийские СМИ, связывая обращения с конфликтом с КНР.

Однако можно допустить, что на фоне пограничного конфликта в Ладакхе Москва притормозит с реализацией контрактов с Нью-Дели, как, по некоторым данным, уже сделала это с поставкой С-400 Пекину — под предлогом карантина. Правда, такое развитие событий может только стимулировать интерес индийцев к американскому рынку, говорят аналитики. Вопрос только в том, устроит ли такая ситуация Россию.