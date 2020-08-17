Российское оружие рискует потерять актуальность для Индии

Промедление с поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию может привести к ослаблению интереса Нью-Дели к российскому рынку. Анализируя стремление индийской стороны диверсифицировать источники оружейного импорта, гонконгская пресса отмечает уменьшение её зависимости от российских поставщиков. Нового взгляда в этой сфере от индийцев требует ситуация на границе с Китаем, где по-прежнему сохраняется напряжённость, считают наблюдатели.
Те времена, когда индийское руководство зависело от Москвы в плане импорта оружия, ушли в прошлое,
Принимать какие-то меры вынуждена и сама Индия. В районе Ладакха сохраняется напряжённость, которая возникла примерно два месяца назад из-за столкновений индийских и китайских военнослужащих. Тогда погибли 20 индийских солдат, 76 получили ранения. Среди убитых называют и четыре десятка китайских военнослужащих. Эти события послужили поводом для переброски Индией и Китаем в Ладакх своих воинских частей, военной техники и авиации. Только в июле по компромиссу сторон начался постепенный обоюдный отвод войск из зоны конфликта.
Однако именно на этом фоне министерство обороны Индии начало ускоренное выполнение проектов по производству и приобретению новейшего оружия для своих сил. Местная пресса
По данным агентства Bloomberg, во время июльского визита в Москву индийской делегации во главе с министром обороны страны Раджнатхом Сингхом обсуждался вопрос ускорения отправки ЗРС С-400 Нью-Дели. Соответствующий договор на сумму примерно в $5 млрд был заключён между двумя странами ещё два года назад. Согласно действующим договорённостям, С-400 должны быть доставлены индийской стороне в декабре 2021 года. Помимо этого, индийцы просили российских поставщиков ускорить поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С», боеприпасов и штурмовых винтовок, писали индийские СМИ, связывая обращения с конфликтом с КНР.
Однако можно допустить, что на фоне пограничного конфликта в Ладакхе Москва притормозит с реализацией контрактов с Нью-Дели, как, по некоторым данным, уже сделала это с поставкой С-400 Пекину — под предлогом карантина. Правда, такое развитие событий может только стимулировать интерес индийцев к американскому рынку, говорят аналитики. Вопрос только в том, устроит ли такая ситуация Россию.
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