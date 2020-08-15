Российский Су-27 вновь перехватил самолёт США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/c132c370-df16-11ea-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 перехватил 15 августа 2020 года самолёт-разведчик ВС США. Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря, передают представители Национального центра управления обороной РФ.

По предварительным данным, Су-27 засёк самолёт радиоэлектронной разведки EP-3E ARIES II Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, передаёт РИА Новости. Военный борт США двигался в направлении госграницы РФ. Су-27 находится в составе по ПВО сил Южного военного округа (ЮВО).

После того как иностранная цель развернулась от российских рубежей, Су-27 успешно совершил посадку на военном аэродроме РФ. Его полёт проходил с соблюдением всех международных требований. Американский самолёт границу РФ не пересекал.

Накануне истребитель российских ВВС СУ-27 перехватил самолёты армии США над Чёрным морем. Они двигались в направлении российской границы.

При этом американские самолёты находились в нейтральных водах, рассказали в Национальном центре управления обороной РФ. Их заметили средства контроля воздушного пространства, после чего Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа направился на опознание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США.

Иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.