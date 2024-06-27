Российских спортсменов не пустили на Олимпиаду с нейтральным флагом МОК не допустил российских гребцов, стрелков и пятиборцев до Олимпиады

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже, сообщается на сайте МОК. В списке из 20 атлетов не оказалось гребцов, стрелков и пятиборцев из России.

При этом все они были готовы выступать в нейтральном статусе. Решения о недопуске были приняты по разным основаниям. В сообщении сказано об отсутствии «квот для спортсменов с российским паспортом».

Ранее стало известно, что допущенный до Олимпиады в Париже под нейтральным статусом российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в соревнованиях. Спортсмену не понравилась трасса, где пройдет заезд. Также он сослался на плотный график.

Также сообщалось, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сменила риторику в отношении выступления россиян на Олимпиаде. Она теперь считает, что каждый спортсмен вправе лично выбирать, выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе или нет. Специалист также отказалась называть таких спортсменов предателями.

До этого Винер неоднократно критически высказывалась о спортсменах, которые согласятся поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, в том числе называла их командой бомжей. Тренер пояснила свой комментарий: она считает, что если бы все страны выступали в нейтральном статусе, то такие условия считались бы приемлемыми.