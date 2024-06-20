Допущенный до Олимпиады российский велогонщик отказался ехать в Париж Велогонщик Власов отказался участвовать в Олимпиаде

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Власов

Допущенный до Олимпиады в Париже под нейтральный статусом российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в соревнованиях, сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, спортсмену не понравилась трасса, где пройдет заезд. Также он сослался на плотный график.

Велогонщик Власов отказался от участия в Олимпийских играх. Саша ответил, что ему не подходит трасса и у него очень плотный график в своей команде. Он бы поехал, если бы трасса подходила, — рассказал Екимов.

Заменить Власова может Глеб Сырица. Процедуру замены в федерации намерены начать в ближайшее время. Также известно, что до соревнований в велоспорте на шоссе допущены Тамара Дронова и Алена Иванченко. Они вошли в список из первых 14 российских спортсменов, которые получили разрешение на участие в Играх в нейтральном статусе.

Шестикратная чемпионка России по баскетболу, трехкратная победительница Евролиги Елена Беглова ранее заявила, что российские спортсмены, которые будут принимать участие в Олимпиаде в Париже, нуждаются в поддержке сограждан. По ее словам, она хотела бы выступать за страну под национальным флагом. Но даже в нейтральном статусе спортсмены готовы защищать честь России, подчеркнула она.