Российские блогеры прокомментировали запрет в Twitter хештега 1984

https://static.news.ru/photo/68b73c86-5378-11eb-9f5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Global Look Press

Российские блогеры прокомментировали запрет сервиса микроблогов Twitter на использование хештега 1984 после сравнения США с тоталитарными государствами из романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла.

Пользователи начали сравнивать Соединённые Штаты с антиутопией после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа почти во всех известных социальных сетях.

В Twitter отныне и впредь хештег 1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И всё из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла, — рассказала автор Telegram-канала Readovka.

Писатель и публицист Николай Стариков также задался вопросом, почему многие решили, что книга Оруэлла была написана про Советский Союз.

Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли — спросите у админов Twitter . Там уже все поняли, — написал Стариков.

Журналист Андрей Медведев написал, что придумал «цифровой код новой Америки».

А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Twitter запретил хештег 1984. Об этом пишет корреспондент Newsmax. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки один-девять-три-семь, — написал Медведев, намекая на 1937 год в СССР.

Как сообщал NEWS.ru ранее, администрация Twitter на бессрочной основе заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа из опасений, что глава государства своими постами может «спровоцировать вспышки насилия» в стране.

Позднее Трамп сделал заявление, что действия Twitter не заставят его замолчать. Это сообщение было размещено в официальной учётной записи президента США @POTUS, после чего администрация сервиса удалила его и остальные записи.