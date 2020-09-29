Роскомнадзор просит Twitter объяснить санкции против РИА Новости

https://static.news.ru/photo/872627ea-0229-11eb-ad12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор встал на защиту РИА Новости. Ведомство направило администрации Twitter письмо с просьбой объяснить причины исключения аккаунта информагентства из поисковой выдачи.

Из-за нововведения пользователи соцсети, которые не были подписаны на агентство, теперь не смогут найти его страницу в соцсети ни в России, ни в других странах. В августе таким же образом оказались заблокированными профили RT и Sputnik.

В МИД случившееся назвали актом цензуры. В Совете Федерации охарактеризовали происходящее как «самую настоящую информационную войну», а в Общественной палате допустили вероятность блокировки Twitter в России.

Ранее Twitter ввёл маркировку для учётных записей, которые принадлежат чиновникам и СМИ, связанным с государством, и их сотрудникам. Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах, писал NEWS.ru.