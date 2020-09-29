Роскомнадзор просит Twitter объяснить санкции против РИА Новости

Роскомнадзор встал на защиту РИА Новости. Ведомство направило администрации Twitter письмо с просьбой объяснить причины исключения аккаунта информагентства из поисковой выдачи.
Из-за нововведения пользователи соцсети, которые не были подписаны на агентство, теперь не смогут найти его страницу в соцсети ни в России, ни в других странах. В августе таким же образом оказались заблокированными профили RT и Sputnik.
В МИД случившееся назвали актом цензуры. В Совете Федерации охарактеризовали происходящее как «самую настоящую информационную войну», а в Общественной палате допустили вероятность блокировки Twitter в России.
Ранее Twitter ввёл маркировку для учётных записей, которые принадлежат чиновникам и СМИ, связанным с государством, и их сотрудникам. Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах, писал NEWS.ru.
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