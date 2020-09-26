МИД РФ обвинил Twitter в цензуре

https://static.news.ru/photo/dbf5dd2a-01ab-11eb-bd7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский МИД воспринимает действия администрации Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру. Об этом говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

В частности, занижение позиции аккаунта РИА «Новости» в поисковой выдаче расценивается министерством как «очередной акт цензуры и дискриминации», указано в документе. По мнению МИД РФ, действия администрации микроблога нарушают демократические принципы свободы выражения мнений и доступа к информации.

Российский МИД призвал руководство соцсети пересмотреть свою политику и отказаться от «антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции».

Ранее Twitter ввёл маркировку для учётных записей, которые принадлежат чиновникам и СМИ, связанным с государством, и их сотрудникам. Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство компаний Google, Twitter и Facebook в ближайшем будущем могут вызвать в суд. Гендиректоров IT-гигантов недавно обязали явиться на слушания в комитет Сената Соединённых Штатов Америки по торговле, науке и транспорту. Мероприятие состоится 1 октября 2020 года. Представителям корпораций придётся отчитаться перед властями страны по 230-му разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA).