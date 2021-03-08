РФ и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b5b2ee18-80a5-11eb-8fd2-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Китай и Россия поддерживали друг друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули обширное сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины и лекарственных препаратов, — приводит слова дипломата «Интерфакс».

Вакцина разработана российской компанией Petrovax и китайской CanSinoBiologics. В настоящее время препарат проходит третью фазу клинических испытаний, посол КНР оценивает имеющуюся информацию о ходе исследований вакцины как положительную. Он отметил, что Россия и Китай при участии и поддержке правительств и соответствующих ведомств сотрудничают не только в создании совместной вакцины, но и ещё по нескольким десяткам проектов.

Чжан Ханьхуэй также рассказал, что Пекин обратил внимание на существующие на данный момент в России препараты от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В частности, по его словам, производитель «Спутника V» — центр Гамалеи — рассматривает вопрос о сотрудничестве по разработке новой вакцины вместе с соответствующими китайскими предприятиями. Помимо этого, дипломат сообщил, что Минздрав РФ одобрил заявку на регистрацию препарата Azifuding производства КНР и на начало третьей фазы его клинических испытаний.

Ранее NEWS.ru писал, что создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она сравнила возможность срочного одобрения российского препарата в Австрии с «русской рулеткой».