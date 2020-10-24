РФ и Египет обсудили применение вакцины от коронавируса в Египте

Вопрос применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте обсудили замглавы Минпромторга Василий Осьмаков и египетские партнёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Во время переговоров были подняты темы двустороннего торгового сотрудничества, проработки соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, а также совместные проекты между государствами. Стороны обсуждали упрощение доступа российских компаний на египетский рынок, использование вакцины «Спутник V» в Египте, а также вопросы проведения XIII заседания по торгово-экономическому сотрудничеству между странами, которое должно пройти в Москве в этом году.
Как писал NEWS.ru, объём выпуска вакцины «Спутник V» к декабрю достигнет 5 млн доз в месяц. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург. По его словам, этого достаточно, чтобы в течение года вещество получили 70% граждан РФ.