РФ и Египет обсудили применение вакцины от коронавируса в Египте

https://static.news.ru/photo/40a48934-17ae-11eb-85e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте обсудили замглавы Минпромторга Василий Осьмаков и египетские партнёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Во время переговоров были подняты темы двустороннего торгового сотрудничества, проработки соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, а также совместные проекты между государствами. Стороны обсуждали упрощение доступа российских компаний на египетский рынок, использование вакцины «Спутник V» в Египте, а также вопросы проведения XIII заседания по торгово-экономическому сотрудничеству между странами, которое должно пройти в Москве в этом году.

Как писал NEWS.ru, объём выпуска вакцины «Спутник V» к декабрю достигнет 5 млн доз в месяц. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург. По его словам, этого достаточно, чтобы в течение года вещество получили 70% граждан РФ.