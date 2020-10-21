Объём выпуска вакцины «Спутник V» к декабрю достигнет 5 млн доз в месяц

https://static.news.ru/photo/71611f02-1384-11eb-adbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Объём производства вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» может составить 5-6 млн доз в месяц к декабрю текущего года, заявил директор директор центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург. По его словам, этого достаточно, чтобы в течение года вещество получили 70% граждан РФ.

А это тот порог, который, согласно учебнику по эпидемиологии, необходим для того, чтобы инфекцию, которая передаётся аэрозольным путем, сделать вакциноуправляемой, — заявил эксперт во время выступления в Совфеде.

В РФ разработаны уже две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а скоро будет создана и третья. Первая из них, под названием «Спутник V», проходящая сейчас третью фазу клинических испытаний, была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторую — «ЭпиВакКорона» — разработали в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для некоторых людей. По его словам, препарат может не подействовать на тех, у кого существует проблема с выработкой антител. Данная проблема наблюдается у людей с иммунодефицитом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», рассказал, у кого после прививки хуже вырабатываются антитела. По его словам, после введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, а у кого-то — совсем маленькое количество.