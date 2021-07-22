Режиссёр открытия Олимпиады уволился из-за насмехательства над Холокостом

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Доступ к видеороликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару на видеохостинге YouTube заблокирован. Причиной стали скептические высказывания относительно коронавируса, которые допускал в этих видео Болсонару, а также его рекомендации по использованию для лечения от COVID-19 препаратов с недоказанной эффективностью. Об этом сообщает портал G1.

В заявлении администрации видеосервиса говорится, что видео с канала Жаира Болсонару было удалено после тщательного анализа. Причиной стало нарушение политики о распространении некорректной информации медицинского характера о коронавирусе. Нашими правилами...