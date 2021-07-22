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Режиссёр открытия Олимпиады уволился из-за насмехательства над Холокостом

06:45, 22 июля 2021
Токио, Япония Токио, Япония Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press
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Стремительно разгоревшийся скандал стал причиной отставки 48-летнего режиссёра церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси. Об этом сообщила глава оргкомитета Сэйко Хасимото, передаёт ТАСС.

По её словам, Кобаяси принёс извинения за собственные высказывания 30-летней давности и подал в отставку.

Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения, — процитировала слова режиссёра Хасимото.

Скандал разразился после публикации в Интернете записи выступления Кобаяси в 1998 году, когда он являлся участником комедийного дуэта. Во время одного из выступлений он предлагал «поиграть в Холокост» и разбрасывал множество вырезанных из бумаги человечков, олицетворявших жертв геноцида. Ролик получил большое распространение в социальных сетях и вызвал острую критику со стороны пользователей.

Ранее генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о сумме, потраченной Японией на организацию Олимпийских игр.

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