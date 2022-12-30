МАГАТЭ: резервную линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за обстрела

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Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Степень повреждения резервной линии еще не ясна, работы по ее ремонту ведутся.

Резервная линия электропередачи на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. Об этом заявил сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, — говорится в сообщении на сайте агентства.

По информации агентства, ЗАЭС в настоящее время продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности, по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. Французский лидер также отметил, что обсуждаются «практические детали» соглашения по защите атомной станции. Официальных сообщений об отводе украинских войск от ЗАЭС не поступало.

Рафаэль Гросси ранее договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС. Согласно заявлению, присутствие экспертной группы обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.