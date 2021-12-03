Песков подтвердил запланированный на 7 декабря видеозвонок Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по защищённой видеосвязи во вторник, 7 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он подтвердил информацию агентства Reuters со ссылкой на представителя Белого дома о дате проведения видеозвонка. Уточняется, что стороны обсудят Украину и другие вопросы. Ранее Песков уже называл эту дату в качестве предполагаемой для переговоров лидеров двух стран.

Песков в свою очередь уточнил, что пока неизвестно точное время звонка президентов.

Вечер. Президенты сами определят, - сказал он, отвечая на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько оно продлится.

Как сообщает агентство R euters , Байден в ходе общения с Путиным намерен выразить обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной. Также предполагается, что он скажет о американской приверженности украинской независимости и территориальной целостности.

Ранее Песков прокомментировал встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Песков подчеркнул, что переговоры стали хорошей возможностью предельно доходчиво разъяснить друг другу позиции обеих стран, хотя по многим вопросам мнения сторон расходятся.

Ранее стало известно, что беседа Путина и Байдена может состояться уже в начале следующей недели. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакт лидеров необходим из-за увеличения количества проблем между Россией и США. Он отметил, что дата встречи не согласована, поскольку существуют трудности в состыковке календарей их встреч. Рябков подчеркнул, что на сегодняшний день нет движения по двусторонним делам, скатывающимся к острому кризису.