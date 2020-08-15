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Мир

Рекордный прирост смертей от коронавируса зафиксирован в мире

23:33, 15 августа 2020 19
Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Количество новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 294 237 в мире. Умерли с момента объявления пандемии 9985 человек.

Это уже второй наивысший показатель смертности за период пандемии с апреля текущего года. До этого наибольшее количество случаев было зарегистрировано 17 апреля, когда умерли 12 453 пациента. Всего в мире заражены инфекцией свыше 21 млн человек, умерли свыше 755 тыс. пациентов, сообщает ВОЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 11 человек.

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