Рекордный прирост смертей от коронавируса зафиксирован в мире

https://static.news.ru/photo/683a0970-df36-11ea-a34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Количество новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 294 237 в мире. Умерли с момента объявления пандемии 9985 человек.

Это уже второй наивысший показатель смертности за период пандемии с апреля текущего года. До этого наибольшее количество случаев было зарегистрировано 17 апреля, когда умерли 12 453 пациента. Всего в мире заражены инфекцией свыше 21 млн человек, умерли свыше 755 тыс. пациентов, сообщает ВОЗ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 11 человек.