Рейтинговое агентство Fitch заявило о приостановке деятельности в РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории РФ. Данный шаг организации касается и деятельности по присуждению кредитных рейтингов, сообщается на сайте Fitch.

Fitch Group приняла решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России. Эти операции охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions, — отмечается в сообщении.

В агентстве добавили, что предоставлять рынку аналитические взгляды посредством рейтингов, которые проводятся за пределами РФ, продолжат. Также в Fitch Group указали, что поддержат сотрудников, которые находятся в России.

Ранее стало известно, что 5 марта агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они помещены в список на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) коснулось, в том числе компаний «Газпром», «Татнефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Северсталь», «Сибур Холдинг».