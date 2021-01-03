Разведка США назвала источником COVID сверхсекретную лабораторию в Ухани

https://static.news.ru/photo/dbd1f876-4ddf-11eb-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель советника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии коронавируса стала утечка COVID-19 из лаборатории в Китае.

Появляется всё больше свидетельств, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория, — цитирует чиновника Daily Mail.

По его словам, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, находящегося в 11 милях от рынка Ухани.

Поттинджер заявил, что патоген мог вырваться наружу из лаборатории из-за «утечки или аварии». Он подчеркнул, что «даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком».

Конференция, на которой в онлай-режиме выступил чиновник, состоялась в преддверии поездки команды экспертов ВОЗ в Ухань для проведения расследования касательно происхождения коронавируса. Поттинджер выразил мнение о том, что парламентарии разных стран должны «сыграть моральную роль в разоблачении расследования Всемирной организации здравоохранения».

Власти США, включая действующего президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов и несвоевременной реакции.

На руку этому играет и тот факт, что власти КНР в конце 2020 года отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении COVID-19. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны.

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И сделал заявление о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. Он подчеркнул, что на это указывают всё больше исследований, писал NEWS.ru.