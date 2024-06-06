Раскрыта вероятность войны с участием НАТО в ближайшие годы Столтенберг: неизбежная война с участием НАТО в ближайшие годы маловероятна

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война с участием Североатлантического альянса в ближайшие годы не представляется возможной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Финляндии. По его словам, задачей Блока, наоборот, является предотвращение конфликтов.

Я говорю об этом, так как иногда возникает впечатление о неизбежности войны в течение трех-четырех-пяти лет. Я в это не верю. Задача НАТО — предотвратить это, для этого НАТО и была создана, — отметил политик.

Альянс, несмотря на все, поддерживал боевую готовность в прошлом и продолжит это делать в будущем, уточнил Столтенберг. У НАТО также есть крупнейший союзник в лице США, констатировал он.

Ранее МИД России объявил, что северные регионы Европы могут превратиться в зону повышенной напряженности из-за политики Североатлантического альянса. Речь идет о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

4 июня в Балтийском море начались крупные учения Альянса BALTOPS 24. Более 30 судов и четыре тысячи военнослужащих Блока прибыли в порт литовской Клайпеды для участия в маневрах. НАТО планирует отработать широкий спектр морских операций, в том числе использование дронов, десантирование, работу ПВО и противолодочное противодействие.