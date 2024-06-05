МИД России назвал территорию, оказавшуюся под угрозой из-за НАТО МИД России: действия НАТО могут сделать из Северной Европы зону напряженности

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Северная Европа может превратиться в зону повышенной напряженности из-за политики Североатлантического альянса, говорится в сообщении МИД России. Ведомство утончило, что речь идет о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Дополнительным фактором, меняющим военно-политическую обстановку в Балтийско-Арктическом регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Тем самым усугубляются риски превращения этой части Евразийского континента в зону повышенной напряженности, — указано в заявлении.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сказал, что Североатлантический альянс не станет приглашать Украину вступить в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Он добавил, что при этом союзники намерены продемонстрировать Киеву «значительную поддержку».

Журналисты британской газеты Telegraph сообщили, что Германия и США высказались против того, чтобы обещать Украине конкретные сроки возможного вступления в военно-политический блок. Источники добавили, что власти этих стран «очень скептически» настроены по данному вопросу.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также выразил мнение, что НАТО не будет принимать Украину ускоренным путем. Это произошло бы в обход существующих правил, уточнил он.