Нарышкин высказался об ускоренном вступлении Украины в НАТО Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

НАТО не будет принимать Украину ускоренным путем, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Это произошло бы в обход существующих правил, пишет РИА Новости.

Думаю, что нет [не примет Украину], — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину. По его словам, Киев не обращался к военному блоку с такой просьбой.

В конце апреля старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт заявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддержку Киева.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что цель июльского саммита Североатлантического альянса заключается в содействии «возведению моста» к членству Украины в Блоке. Он добавил, что Киеву будет предложена дополнительная поддержка и более тесное сотрудничество.

Комментируя это заявление, американский миллиардер Илон Маск сравнил возможность вступления в НАТО Украины с началом фильма об апокалипсисе. Он также прикрепил к посту отрывок из американской киноленты о ядерной войне между СССР и США «На следующий день».