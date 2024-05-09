В НАТО опровергли слухи об отправке войск на Украину Столтенберг заявил, что НАТО не направит войска на Украину

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

НАТО не намерена отправлять военнослужащих на Украину, заявил агентству ANSA генсек блока Йенс Столтенберг. По его словам, Киев не обращался к Альянсу с такой просьбой.

НАТО не планирует размещать силы на Украине. Когда я ездил в страну на прошлой неделе, украинские власти не просили об этом, они просили больше поддержки, — сказал он.

Ранее Столтенберг подтвердил позицию блока о приеме Украины в Альянс. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится, однако точно рано или поздно это произойдет. Генсек НАТО также выразил готовность Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя. Сейчас их координируют США. Политик заявил о необходимости обеспечить «надежную и предсказуемую помощь» в течение всего конфликта.

В то же время депутат Госдумы Алексей Говырин заявил NEWS.ru, что в НАТО давно уже допустили поражение Украины в конфликте с Россией, однако Столтенберг не хочет даже сам себе в этом признаться. По его словам, на Западе понимают, что Киев буквально держится только на помощи НАТО и без нее ни на что не способен. До этого Столтенберг отмечал, что доверие Украины к Блоку пошатнулось из-за задержек с поставками оружия.