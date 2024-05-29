«Скептически»: на Западе раскрыли отношение США и ФРГ к Украине в НАТО Telegraph: США и ФРГ выступили против обещаний по вступлению Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Германия и США высказались против того, чтобы обещать Украине конкретные сроки возможного вступления в НАТО, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. Они добавили, что власти этих стран «очень скептически» настроены по вопросу.

Германия и Соединенные Штаты во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации (соответствующий саммит прошел в начале апреля 2024 — NEWS.ru), озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Киеву жесткие временные сроки, — отметили собеседники газеты.

Ранее стало известно, что партнеры Украины попросили ее президента Владимира Зеленского не требовать от НАТО «невозможного». Источники Telegraph пояснили, что речь идет о скором продвижении к членству в Альянсе, к которому украинский глава стремится так сильно, что пытается оказывать давление на отдельные государства. Из-за этого некоторые страны блока, в частности, Великобритания, пытались потом настаивать на вступлении Украины в НАТО, что привело к разногласиям в организации.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что все страны — члены Альянса дали предварительное согласие на вступление Украины в свои ряды. При этом он подчеркнул, что сейчас главной задачей для военно-политического блока является «обеспечение победы Украины над Россией».