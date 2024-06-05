Названа причина массового выхода кораблей НАТО в Балтийское море Минобороны Литвы: в Балтийском море начались учения НАТО BALTOPS 24

Фото: МО США

В Балтийском море 4 июня начались крупные учения Североатлантического альянса BALTOPS 24, сообщили в пресс-службе Блока. Более 30 судов и четыре тысячи военнослужащих НАТО прибудут в порт литовской Клайпеды для участия в маневрах.

В учениях BALTOPS 2024 примут участие 19 стран НАТО, более 50 кораблей, более 85 самолетов и около 9000 человек личного состава. В учениях BALTOPS 2024 примут участие четыре десантные оперативные группы и многонациональные оперативные подразделения. Это будет крупнейшая объединенная коалиция десантных сил в мире. Балтийское море, а также крупнейшая коалиция сил противоминной защиты в НАТО, — говорится в сообщении.

НАТО планирует отработать широкий спектр морских операций, в том числе использование морских дронов, десантирование, работу ПВО, противолодочное противодействие. Это будут первые маневры Блока с участием Швеции, которая лишь недавно вступила в НАТО.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявил, что страны НАТО не планируют наносить удары по территории России в ответ на «незначительные инциденты» диверсионного характера. По его словам, Альянс работает над другими методами реагирования.