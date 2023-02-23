Раскрыта тайна происхождения шара, выброшенного океаном на пляж в Японии Академик РАН Каторгин: выброшенный на пляж в Японии шар является метеорологическим зондом

Фото: tv-sdt.co.jp

Выброшенный океанов на пляж в Японии шар является метеорологическим зондом, рассказал академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в беседе с NEWS.ru. По его словам, теории о том, что объект является частью ракеты или буем ошибочны.

Сразу могу сказать: это никакая не часть ракеты, практически со 100%-й уверенностью. Скорее всего, это метеорологический зонд, исследовательский метеорологический шарик. Их всегда запускали и запускают много. Но это не ракеты, как шар может быть в ракете? Никаких ступеней ракеты таких быть не может, — пояснил Каторгин.

Он добавил, что бывали варианты, когда для ракет делали баки небольшие, шарообразные, но они содержали гелий для управления клапанами, редукторами. По мнению академика, эта версия не имеет права на жизнь, поскольку такие емкости делали из дюралюминия, а не из железа.