Выброшенный океанов на пляж в Японии шар является метеорологическим зондом, рассказал академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в беседе с NEWS.ru. По его словам, теории о том, что объект является частью ракеты или буем ошибочны.
Сразу могу сказать: это никакая не часть ракеты, практически со 100%-й уверенностью. Скорее всего, это метеорологический зонд, исследовательский метеорологический шарик. Их всегда запускали и запускают много. Но это не ракеты, как шар может быть в ракете? Никаких ступеней ракеты таких быть не может, — пояснил Каторгин.
Он добавил, что бывали варианты, когда для ракет делали баки небольшие, шарообразные, но они содержали гелий для управления клапанами, редукторами. По мнению академика, эта версия не имеет права на жизнь, поскольку такие емкости делали из дюралюминия, а не из железа.
И это не буй...Их очень прочно закрепляют. Не думаю, что это ускользнуло бы от внимания тех, кто эти буи держит, их постоянно проверяют, за ними следят, и соответствующая служба сразу их найдет и догонит. В некоторых буях есть аппаратура, следящая за обстановкой в прибрежных зонах, — уточнил Каторгин.