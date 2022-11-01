Раскрыт замысел встречи Шольца с Си Цзиньпинем Политолог Маслов назвал компании, которые Шольц «попытается протолкнуть» в Китае

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подгадал встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем, так как вместе с ним поедет большая делегация немецких компаний, в частности Siemens, Adidas, BioNTech, BMW, Vоlkswagen, которые совершат азиатское турне с остановками в Сингапуре и Вьетнаме, заявил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, предстоящая встреча выгодна для обеих сторон. Торговля Китая и Евросоюза по прошлому года составила более 800 млрд $, китайские фирмы заинтересованы в подписании новых выгодных контрактов с немецкими компаниями, а Шольц пытается защитить бизнес.

Европа серьезно зависит от китайских поставок, при этом очевидно, что покупательная способность европейцев заметно падает. Это волнует и Китай, и ЕС. Siemens, Adidas, BioNTech, BMW, Vоlkswagen имеют крупнейшие заводы в Китае и производят как для китайского рынка, так и для европейского. Вакцины от коронавируса BioNTech еще не одобрены для использования в Китае, я думаю, Шольц попытается протолкнуть их, — отметил Маслов.

Политолог отметил, что у целого ряда немецких компаний возникли проблемы, в этой связи Шольц пытается защитить бизнес и действует как прагматичный лидер, беспокоясь о восстановлении нормальной торговли.

Китай заинтересован в расширении влияния Siemens на китайском рынке, а также BASF, который совместно с КНР производит химическую продукцию. Wacker Chemie много работает с китайскими потребителями, фармацевтические компании Bayer и Merck имеют серьезную долю на китайском рынке, в первую очередь речь идет о контрактах с ними, — подытожил Маслов.

Шольц 4 ноября приедет с государственным визитом в Китай, он станет первым западным лидером, восстановившим контакт с китайской стороной.

Ранее более половины (55%) немецких граждан выразили мнение, что Шольц не справляется с поставленными задачами. По словам руководителя фракции «Альтернатива для Германии» ландтага (парламента) Баварии, адвоката Ульриха Зингера, Шольц может покинуть свой пост до конца зимы в том случае, если страна не переживёт холода, а в домах немцев будет холодно