https://static.news.ru/photo/438b1814-53b1-11ea-947a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/AFLO/Global Look Press

В Республике Корея число случаев заражения новым типом коронавируса выросло до пяти и составило 87 человек. За последние несколько дней в городе Тэгу было зарегистрировано около 50 случаев инфицирования.

Известно, что все пятеро заражённых имели контакт с нулевым пациентом — женщиной, которая первой в городе заболела вирусом.

Власти города принимают экстренные меры, в том числе рассматривают вопрос о переносе занятий в школах.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство обороны Республики Корея приняло меры для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Ведомство поместило на карантин около 740 солдат, в том числе 520 призывников.