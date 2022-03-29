Путин провёл разговор с Макроном

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона завершились. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля, добавив, что в ходе переговоров лидеры обеих стран обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины.

Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подчеркнул, что «для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие».

Ещё одной темой для обсуждения стала возможность перехода на рубли при оплате российских энергоресурсов в ЕС. Как передаёт РИА Новости, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно.

Ранее Макрон говорил, что Париж не имеет оснований нарушать контракт и платить за российский газ рублями. По его мнению, цель российского требования заключается в попытке Москвы обойти санкции.