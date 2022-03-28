Песков допустил остановку поставок газа при отказе Европы платить в рублях

Способы оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, но с абсолютной уверенностью можно сказать, что бесплатно поставлять его Москва однозначно не будет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные действия расцениваются как неуместная благотворительность.

В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно, — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин ожидает до 31 марта доклад кабмина, ЦБ РФ и компании «Газпром» об изменении валюты расчётов за поставки газа в недружественные страны на рубль. Согласно поручению, переход на российскую валюту требуется осуществить, сохранив установленные контрактами объёмы поставок, цены и принципы ценообразования.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. По его словам, экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится.

Между тем министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал западным компаниям не оплачивать поставки российского газа в рублях. Он рекомендовал руководителям иностранных фирм действовать согласно контрактным договорённостям.