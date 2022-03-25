Макрон отказался выполнять требование России платить за газ рублями

Париж не имеет оснований нарушать контракт и платить за российский газ рублями, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Цель российского требования заключается в попытке Москвы обойти санкции, отметил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, сообщает РИА Новости.

Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим, — пояснил глава Пятой республики.

Он добавил, что выполнить требование Москвы невозможно, и покупатели российского газа в Европе должны покупать его за евро.

Ранее стало известно, что рублёвые расчёты за газ не окажут негативного воздействия на нефтегазовые доходы, бюджет России будет получать их в таком же размере, как и раньше, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что решение о расчётах за голубое топливо в рублях укрепило доверие к отечественной валюте.