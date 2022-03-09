Путин и президент Египта обсудили ситуацию на Украине

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о важной роли переговоров в разрешении украинского кризиса, сообщает РИА Новости. Египетский лидер оценил усилия Москвы по эвакуации граждан североафриканской страны с Украины. Ас-Сиси также добавил, что Египет готов поддерживать дипломатические усилия для деэскалации ситуации в регионе.

Президенты обменялись мнениями по поводу событий российско-украинского кризиса, египетский лидер подчеркнул важность превалирования диалога. Египет поддерживает все дипломатические усилия, нацеленные на быстрое урегулирование кризиса в политическом плане для предотвращения ухудшения ситуации, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины. Официальный представитель Кремля отметил, что все российские требования уже были озвучены.

Песков добавил, что в Кремле также рассчитывают на скорую встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Лавров и Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также примет участие во встрече.