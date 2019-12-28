https://static.news.ru/photo/cf4d733e-2a52-11ea-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Российский президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры. В ходе диалога они позитивно оценили процесс обмена удерживаемыми лицами на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных» дана позитивная оценка, — указано в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Кроме того, политики подчеркнули целесообразность наращивания усилий по урегулированию кризиса в Ливии.

В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Затронута также ситуация в Сирии, — передаёт сайт Кремля.

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человек. В Киев вернулись 76 солдат. Он проводился по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом были достигнуты после «нормандского» саммита.

Как писал NEWS.ru, представитель Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева сообщила, что Киев передал ЛНР добровольцев из России и бразильца в ходе обмена пленными.