https://static.news.ru/photo/042e9036-2a46-11ea-ad17-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДНР Онлайн/vk.com

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева сообщила, что Киев передал ЛНР добровольцев из России и бразильца в ходе обмена пленными.

Списки разные, там и граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали к нам в республику, там есть граждане другого государства, — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Луганску также передали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого задержали в Киеве в мае 2018 года. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.

Как ранее писал NEWS.ru, самопровозглашённая Донецкая народная республика отдала Киеву 52 пленных, забрав в обмен 60 своих сторонников. Такие данные привела омбудсмен ДНР Дарья Морозова.