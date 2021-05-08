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Пушков рассказал, почему Зеленский остался без поздравления Путина

01:57, 09 мая 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков объяснил в Twitter, почему российский лидер Владимир Путин не поздравил с Днём Победы руководителей Украины и Грузии.

Нет причин поздравлять с Днём Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером, — отметил сенатор.

Пушков уточнил, что на Украине и в Грузии можно поздравлять с 9 Мая ветеранов и тех жителей, которые чтят память о Победе и помнят о совместном подвиге народов Советского Союза.

Ранее стало известно, что накануне Дня Победы, святого праздника для миллионов людей на пространстве бывшего Советского Союза, Владимир Путин обратился со своим традиционным поздравлением к президентам и руководителям девяти бывших постсоветских государств. Исключение составили только две страны — Грузия и Украина.

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