Пушков рассказал, почему Зеленский остался без поздравления Путина

https://static.news.ru/photo/c14c2948-919e-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков объяснил в Twitter, почему российский лидер Владимир Путин не поздравил с Днём Победы руководителей Украины и Грузии.

Нет причин поздравлять с Днём Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером, — отметил сенатор.

Пушков уточнил, что на Украине и в Грузии можно поздравлять с 9 Мая ветеранов и тех жителей, которые чтят память о Победе и помнят о совместном подвиге народов Советского Союза.

Ранее стало известно, что накануне Дня Победы, святого праздника для миллионов людей на пространстве бывшего Советского Союза, Владимир Путин обратился со своим традиционным поздравлением к президентам и руководителям девяти бывших постсоветских государств. Исключение составили только две страны — Грузия и Украина.