Противники независимости Новой Каледонии лидируют при подсчёте голосов

https://static.news.ru/photo/c82c4b4c-063f-11eb-b192-fa163e074e61_660.jpg Фото: S. Mazzarovich/Global Look Press

На референдуме об отделении Новой Каледонии от Франции противники независимости региона лидируют с незначительным перевесом, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

По итогам подсчёта 70% голосов, около 53,3% проголосовавших высказались против отделения от Франции, сообщают французские СМИ.

На референдуме 2018 года за сохранение Новой Каледонии в составе Франции высказались 56,7% населения.

Франция колонизировала Новую Каледонию в середине XIX века. Эта территория, расположенная в Тихом океане, обладает особым административным статусом. По закону Франции референдумы о независимости отдельных территорий могут проводиться не чаще одного раза в два года.

Летом NEWS.ru сообщал, что правительство Франции планировало к осени представить законопроект о борьбе с проявлениями сепаратизма.