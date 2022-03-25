«Противник сопротивляется. Первый психологический надлом — это Мариуполь»

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал NEWS.ru, что на фронте близится психологический надлом — украинские войска вытесняются из населённых пунктов и поэтому всё чаще обстреливают жилые районы в ДНР. Вместе с тем Басурин заметил, что «противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками». Он также высказал своё мнение о том, что бойцы националистических батальонов заслуживают смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса.

— Эдуард Александрович, пока продолжается спецоперация, МЧС России и МЧС ДНР совместными усилиями обеспечивают вывод мирных жителей по гуманитарным коридорам, а также предоставляют им временное жильё и основные продукты жизнеобеспечения. Расскажите, пожалуйста, какую задачу в этом направлении выполняет Народная милиция ДНР?

Эдуард Басурин Сергей Аверин/РИА Новости

— Первая задача — это защита гуманитарных коридоров в тех районах, в которых гражданское население стало заложником украинских подразделений. Самое важное разблокировать эти населённые пункты и дать возможность гражданскому населению выйти. Военные также стараются по мере возможности предоставить им продуктовую помощь. Например, солдаты отдают свои пайки и вещи первой необходимости, видя в каких условиях жили люди, что им даже нечего есть и пить. Ведь ради этих людей всё и происходит.

— Пополняет ли ряды милиции население освобождённых территорий?

— Если кто-то изъявит желание вступить в ряды военнослужащих ДНР, никаких преград тут нет, это можно сделать. Но в рамках мобилизации к призыву никто не привлекается.

— В последние дни на территории Донецкой Народной Республики участились случаи обстрелов. 14 марта в момент обстрела в Донецке погибли двадцать человек и более двадцати получили ранения. Недавно куски снарядов упали на площадь «Донбасс Арены» и попали во двор школы. С чем это связано?

— Во-первых — это агония и месть. Живущие здесь люди, по их мнению, недостойны жизни. Поэтому они уничтожают социальные объекты жизнеобеспечения, от которых зависят свет, газ, вода. Если честно, я не помню таких обстрелов центральных районов даже в 2014 году. А если взять окраины, то там вообще всё сравнивается артиллерией. Во-вторых, это надежда, что обстрелы остановят наступление. Такой своеобразный ультиматум: вы продолжаете наступление, а мы продолжаем убивать гражданских. Вы прекращаете наступление, и мы перестаём производить обстрелы. Поэтому мне уже трудно разделять нацистов, вэсэушников и национальную гвардию. Хочешь остаться в живых, сложи оружие. Не хочешь, значит, ты должен быть трупом.

С начала только текущих суток противник выпустил более двухсот снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град» и миномётов. Под обстрелы попали тринадцать населённых пунктов. Один мирный житель погиб, двадцать получили ранения. Повреждены тридцать жилых домов, обесточены сто пятьдесят две подстанции.

— Недавно депутат Госдумы Артём Туров предложил создать военный трибунал, который будет судить солдат, использовавших мирных жителей в качестве живого щита. Как вы относитесь к данной инициативе?

— Каждый человек должен отвечать за свои поступки. В списке преступников должны быть указаны не только те, кто использовал людей в качестве щита. А как же убийства, пытки, издевательства, насилие? Есть множество аспектов сложившейся ситуация. Есть украинская власть, которая довела страну до нынешнего состояния, и есть отдельные личности, которые отличились в зверствах. Например, Андрей Гончаренко, который радовался, когда палили людей в Одессе, и он всё это снимал и комментировал.

Жители Мариуполя добывают воду donbassr/t.me

Как я и говорил, это должен быть Нюрнберг 2.0. Необходимо предоставить доказательную базу преступлений и на основании неё вынести вердикт виновным. Они подлежат смертной казни. Я уверен в этом. Конечно, мы говорим не обо всех, только о самых одиозных преступниках, совершавших зверства. А зверств с 2014 года было много. Эти случаи должны быть расследованы, а результаты переданы в международный суд. Не только российский суд или белорусский или украинский — международный. На котором будут озвучены свидетельства того, как нация постепенно скатывалась к нацизму. А её верхушка этому способствовала.

В данный момент мы передаём всё сведения представителю ООН по правам человека. До этого мы также передавали данные для ЕСПЧ, но в связи с новой ситуацией всё стало сложнее. В любом случае данные собираются, всё протоколируется, тома копятся. Рано или поздно придёт момент, когда ответственные будут осуждены, и Европа должна принять в этом участие.

— Есть сведения о том, люди сдаются в плен как с одной, так и с другой стороны. Участились ли с ходом операции случаи сдачи в плен со стороны ВСУ?

— С каждым днём их становится всё больше. Люди видят, что поддержки от большой Украины нет и что их оставили на заклание. И чем успешнее наше продвижение, тем лучше они понимают, что лучше спасти свою жизнь и сдаться в плен. Теперь слово «плен» не произносят. Говорят, «перешли на сторону республики», что я считаю глупостью. Как бы это ни называлось — переходом на сторону Донецкой Республики, попроситься в гости к Российской Федерации, важен сам факт того, что человек сложил оружие и сохранил тем самым свою жизнь.

— Какова будет судьба сдавшихся в плен, в том числе «азовцев»?

— Если он являлся преступником — судить. Если он проявлял зверства по отношению к гражданскому населению или военнопленным, его нужно казнить. Это моё мнение. Есть и категория, которая попала туда из-за денег, не из-за идеологических причин. Например, был случай с молодым лейтенантом из подразделения «Айдар». Осенью он закончил военный институт, и его отправили в данное подразделение. Что ему было делать? Он дал присягу своей стране и не мог повлиять на то, какой ему дадут приказ. Он сообщил нам, что в первое время у него был шок. Они думали, что попали в армию, а они попали в армию с «уклоном». Так что здесь нужно разбираться. Но полных отморозков нужно судить. Судить и казнить. Желательно прилюдно.

Сотрудники МВД ДНР перед поворотом с Мангуша на Мариуполь задержали 7 военнослужащих из 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Виктор Антонюк/РИА Новости

— Какова судьба бывших ополченцев, которые перешли на другую сторону?

— Бог им судья. В любом случае должно быть разбирательство. Они сами выбрали свою судьбу. Предателей на самом деле нигде не любят. Многим там обещали нормальную жизнь, а потом давали срок за терроризм или убийство. Судили даже тех, кто никогда не воевал и не держал в руках оружия, а лишь участвовал в подготовке к референдуму в далёком 2014 году.

— Много ли наёмников принимают участие на стороне Украины в данный момент?

— Даже их командование не знает сколько. В первое время было много желающих, на Украине даже изменили законодательство, чтобы любой гражданин любого государства мог вступить в ряды вооружённых сил. С 2014 года какую страну ни назови, даже из Африки люди приезжали.

Эдуард Александрович показывает анкеты иностранных наёмников, которые, как утверждается, удалось найти после освобождения одной из территорий. Отбор шёл в ряды батальона «Азов». В анкете фигурируют рост, вес, военный опыт и биография военнослужащего. В глаза бросается анкета, заполненная на финском языке.

— Какая ситуация на фронте? Эксперты говорят, что бойцы ДНР успешно выполняют поставленные задачи. На их стороне военный опыт и навыки, полученные за предыдущие годы. Тем не менее некоторые эксперты утверждают, что бойцов бросают на укреплённые и сложные районы.

— На войне бывает всякое, есть и потери. Придёт время, и все узнают эти цифры. Определённый опыт действительно помогает тем, кто участвовал в операциях в 2014 и 2015 годах. Очень много зелёных пацанов, которых невозможно научить всему, пока они не попадут на поле боя, где начинают свистеть пули и прилетать снаряды. Это война. Потери есть всегда. Всегда кажется, что ты мог бы их уменьшить, но понимаешь это только после того, как всё уже произошло. Каждый командир анализирует свои действия и думает, кого бы он мог спасти. Ему дальше с этим жить, ему нести тяжкий груз, ему сообщать родным о гибели их близких. Никто не желает лишних смертей, но на войне может произойти всё что угодно, даже то, что невозможно предугадать.

donbassr/t.me

— Как бы вы прокомментировали ситуацию на фронте в данный момент?

— Ситуация сложная. Противник серьёзно сопротивляется, у него нет паники, присутствуют слаженное военное управление и задачи, которые они стремятся выполнить. По мере необходимости малые подразделения комбинируют оборонные действия с небольшими контратаками. Мобильные группы перемещаются и создают иллюзию присутствия большого количества людей, тем самым сдерживая наступающие силы. Сама по себе ситуация тяжёлая. Поэтому нужен психологический надлом. Первый надлом, который произойдёт, это Мариуполь. Второй психологический надлом — это окружение самой боеспособной группировки украинских войск. Противник хорошо воюет, нельзя закидать его шапками. Нужно учиться и находить слабые стороны, чтобы предугадывать следующие действия. А когда ты начнёшь предугадывать его действия, у тебя получится сохранять жизнь бойцам и наносить существенный урон. И так ты его сломаешь.