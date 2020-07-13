Продолжающиеся в Хабаровске протесты в поддержку губернатора Сергея Фургала заставили местное руководство выступить с предупреждением участникам манифестаций. Правительство Хабаровского края призвало митингующих не устраивать беспорядков, указав на «опасную тенденцию». Масштаб недовольства, как и ожидалось, привлёк внимание западных СМИ. NEWS.ru отметил наиболее любопытные выводы иностранных журналистов.

Американская газета The Wall Street Journal считает , что недовольство президентом Владимиром Путиным, «которое выросло в последние годы из-за замедления экономики и ограничения индивидуальных свобод, проникает за пределы крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, вглубь России». Журналисты издания указывают на оценки «Левада-центра», согласно которым рейтинг одобрения Путина колебался на уровне 60% в июне этого года, по сравнению с 82% в апреле 2018 года.

В то время как региональные протесты из-за бытовых претензий, например, к закрытию больниц или вывозу мусора, стали обычным явлением в России в последние годы, массовые митинги с критикой правления Путина встречаются реже. Однако протесты в минувшие выходные показывают, что сопротивление во многих уголках страны является сильным, — говорится в материале The Wall Street Journal.

Журналистам The New York Times оказались интересны аргументы протестующих, которых, по оценкам газеты, меньше всего беспокоит невиновность губернатора, а больше всего — то, что предполагаемые преступления Фургала игнорировались следователями в течение почти двух десятилетий, а сейчас внезапно были использованы для смещения политика, который «выиграл реальные и конкурентные выборы», отмечает издание. В его интерпретации арест Фургала выглядит политически мотивированным.

Протесты в таких местах, как Хабаровск, дают редкое нефильтрованное представление о том, что именно люди, не имеющие никакой связи с заядлыми критиками Путина в Москве, могут думать на самом деле, — считают в The New York Times.

По мнению газеты, манифестации на периферии гораздо сложнее дискредитировать и назвать результатом сытого недовольства обеспеченных слоёв прозападного населения.

Примерно тот же вывод делают журналисты Radio Free Europe. Уличные протесты, пишут они, и гневные политические настроения выглядят достаточно необычно, «учитывая, как далеко Хабаровск находится от российской столицы, и учитывая то, насколько Кремль маргинализировал всю политическую оппозицию в стране». Как акцентирует издание, протесты прошли почти сразу после голосования по поправкам в Конституцию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лояльный Демократической партии США телеканал CNN отмечает , что арест Фургала рассматривается некоторыми наблюдателями как предупреждение Путина региональным лидерам о необходимости держать свои полномочия под контролем.

Президент делегировал большую часть полномочий в принятии решений по эпидемии коронавируса губернаторам и другим местным политикам, что, похоже, способствовало падению его популярности, — говорится в материале CNN.

По оценкам телеканала, российское руководство изо всех сил пыталось снизить количество случаев заболевания, и ситуация вокруг распространения нового вируса пролила свет на состояние национальной системы здравоохранения.