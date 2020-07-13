Продолжающиеся в Хабаровске протесты в поддержку губернатора Сергея Фургала заставили местное руководство выступить с предупреждением участникам манифестаций. Правительство Хабаровского края призвало митингующих не устраивать беспорядков, указав на «опасную тенденцию». Масштаб недовольства, как и ожидалось, привлёк внимание западных СМИ. NEWS.ru отметил наиболее любопытные выводы иностранных журналистов.
Американская газета The Wall Street Journal
В то время как региональные протесты из-за бытовых претензий, например, к закрытию больниц или вывозу мусора, стали обычным явлением в России в последние годы, массовые митинги с критикой правления Путина встречаются реже. Однако протесты в минувшие выходные показывают, что сопротивление во многих уголках страны является сильным, — говорится в материале The Wall Street Journal.
Журналистам The New York Times оказались интересны
Протесты в таких местах, как Хабаровск, дают редкое нефильтрованное представление о том, что именно люди, не имеющие никакой связи с заядлыми критиками Путина в Москве, могут думать на самом деле, — считают в The New York Times.
По мнению газеты, манифестации на периферии гораздо сложнее дискредитировать и назвать результатом сытого недовольства обеспеченных слоёв прозападного населения.
Примерно тот же вывод
Лояльный Демократической партии США телеканал CNN
Президент делегировал большую часть полномочий в принятии решений по эпидемии коронавируса губернаторам и другим местным политикам, что, похоже, способствовало падению его популярности, — говорится в материале CNN.
По оценкам телеканала, российское руководство изо всех сил пыталось снизить количество случаев заболевания, и ситуация вокруг распространения нового вируса пролила свет на состояние национальной системы здравоохранения.
Французское AFP, в свою очередь,
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