Прощай, оружие: разработчики ссорятся из-за дизайна дробовика XXIII века

Конкурентные споры между правообладателями — явление совершенно заурядное. То и дело возникают конфликты из-за права первенства на ту или иную модель — от дизайна платья до высокотехнологичных образцов оружия. Но не так часто создатели оружия из компьютерных игр обвиняли реальных оружейников в воровстве их мультипликационных разработок. Именно так поступил основатель студии компьютерных игр Ward B — он предъявил претензии в воровстве у неё интеллектуальной собственности не кому-нибудь, а самому знаменитому в мире конструкторскому бюро (КБ) по созданию стрелкового оружия — «Калашникову». Каковы причины споров между разработчиками виртуальных и реальных образцов техники, разбирается NEWS.ru .

Коллектив Ward B создаёт образцы вооружений для виртуального мира с 2019 года. Особенностью дизайна этих вооружений является то, что сценарии, для которого они моделируются — это мир XXIII века. При этом разработчики подчёркивают , что никаких вольностей в трактовке законов физики и механики они себе не позволяют: будучи сконструированным в железе, это оружие будущего окажется полностью боеспособным и в веке XXI-м.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Такой фанатичный подход к дизайну игровых элементов в Ward B, утверждает студия, вызвал интерес у признанного мирового лидера в области разработок стрелкового оружия, российского концерна «Калашников» .

Речь идет о дробовике ЕРМ28 Mastodon , появившемся и выпущенном в шутере Oceanic в феврале 2020 года (игра пока не дождалась релиза). Хотя у самих геймеров новинка не вызвала какого-то запредельного восторга, месяц спустя к гейм-дизайнерам Ward B, утверждают там, от имени концерна «Калашников» обратился по Skype Максим Кузин, попросивший разрешения на использование игрового дробовика в качестве образца для производства его реальной версии.

Это могло бы стать прецедентом, когда предмет из видеоигры перекочевал в реальный мир, а не наоборот. Для далеко не самой известной видеоигровой студии такое сотрудничество стало бы фантастической возможностью для раскрутки.

Однако глава компании Марчеллино Сауседа говорит, что так и не дождался повторного звонка от представителя российского концерна. Тем не менее, утверждают в Ward B , вышедшая в августе 2020 года из стен конструкторского бюро «Калашникова» модель полуавтоматического охотничьего дробовика МР-155 Ultima (дизайнер «Ижмех», производитель — завод «Байкал») стоимостью $1700 как две капли воды похожа на образец из Oceanic. Более того, жалуется Сауседа, «Калашников» якобы поставил всё с ног на голову и дал разрешение его компании на использование данного образца в видеоиграх как правообладатель.

MP-155(сверху) и MP-155 Ultima12 Сергей Булкин/NEWS.ru

Между прочим, российский концерн не скрывает , что футуристический дизайн Ultima с его спрятанным в прикладе маленьким компьютером, хотспотом wi-fi и прочими деталями «технологий XXIII века» был навеян его разработчикам образцами из видеоигр (без точного указания, каких именно).

Хотя описанный случай с (официально не доказанным и не подтвержденным) нарушением авторских прав гейм-студии со стороны оффлайн-компании является самым громким таким спором просто в силу места российского концерна на рынке вооружений, плагиат в этой сфере случается сплошь и рядом, рассказывает NEWS.ru юрист Павел Катков.

Реальность или виртуальность объекта условны. Это не два разных мира, и закон для них один. Поэтому, если изготовитель, например, игрушек «срисовывает» дизайн из компьютерной игры, это может быть признано незаконным использованием интеллектуальной собственности её разработчика. Правда, необходимо признать, что сами разработчики могут оказаться (и нередко оказываются) в ситуации, когда они не оформили отношения с дизайнером должным образом – и тогда они как минимум утратят права на иск, а как максимум могут получить запрет на использование этого объекта в игре. Павел Катков владелец юридической компании «Катков и партнёры» (КИП), член Комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты России владелец юридической компании «Катков и партнёры» (КИП), член Комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты России

Особенно пышным цветом подобная практика цветёт в автомобильной промышленности и индустрии моды. Тонкость состоит в том, что объектом споров может быть исключительно внешний вид объекта, потому что нарисованные автомобиль или автомат не имеют внутренних механизмов, на которые можно распространить авторское право.

Тем не менее, граница между откровенным плагиатом и творческой переработкой все-таки существует. Если заимствователь просто перекрасил несколько деталей оригинала, это с большой долей вероятности будет признано переработкой, а это является одним из способов использования произведения, и на него необходимо разрешение, — уточняет эксперт.

Катков указывает, что если раньше повышенное внимание к интеллектуальным активам наблюдалось преимущественно в медиакомпаниях (кино, музыка, ИТ, Интернет, СМИ и т.д.), то теперь актуальность этого вопроса осознали представители «реального сектора» — в первую очередь, промышленности и ОПК. Юрист упоминает статьи 146 УК РФ, 7.12. КоАП РФ, положения части 4 ГК РФ, нормы антимонопольного законодательства в качестве правовой базы, на основании которых подобные споры могут и должны решаться.

Что касается конкретного спора между Ward B и концерном «Калашников», то здесь, считает юрист, ответ на вопрос о том, кто прав, а кто неправ, лежит далеко не на поверхности.

Нередко спорящим сторонам бывает выгоднее не доказывать свою правоту в суде, а заключить лицензионное соглашение на право использования дизайна того же дробовика уже на законных основаниях. К этому же результату стороны могут прийти и в суде через мировое соглашение,—полагает Катков.

MP-155 Ultima12 Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ward B также считают, что их идеи позаимствовали не только в «Калашникове» (где категорически отрицают, что сходство Ultima и Mastodon является нарушением интеллектуальной собственности фирмы Сауседы).

В июне нынешнего года разразился скандал вокруг российской же компании Battlestate Games , которую Ward B аналогично заподозрила в использовании образа дробовика Mastodon в шутере «Побег из Таркова» (где действие происходит в России в 2028 году). По утверждению студии Марчеллино Сауседы, «Калашников» выдал лицензию на использование оспариваемого Ward B дизайна дробовика также и этой компании.

Первый доказанный случай воровства в виртуальном мире произошёл ещё в 1976 году, когда компаний Atari использовала дизайн автоматической винтовки от создателя приставки Magnavox Odyssey Ральфа Баера, не спросив разрешения её создателя.