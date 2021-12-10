Прощай, оружие: разработчики ссорятся из-за дизайна дробовика XXIII века

Конкурентные споры между правообладателями — явление совершенно заурядное. То и дело возникают конфликты из-за права первенства на ту или иную модель — от дизайна платья до высокотехнологичных образцов оружия. Но не так часто создатели оружия из компьютерных игр обвиняли реальных оружейников в воровстве их мультипликационных разработок. Именно так поступил основатель студии компьютерных игр Ward B — он
Коллектив
Такой фанатичный подход к дизайну игровых элементов в Ward B, утверждает студия, вызвал интерес у признанного мирового лидера в области разработок стрелкового оружия, российского
Речь идет о дробовике
Это могло бы стать прецедентом, когда предмет из видеоигры перекочевал в реальный мир, а не наоборот. Для далеко не самой известной видеоигровой студии такое сотрудничество стало бы фантастической возможностью для раскрутки.
Однако глава компании Марчеллино Сауседа говорит, что так и не дождался повторного звонка от представителя российского концерна. Тем не менее,
Между прочим, российский концерн
Хотя описанный случай с (официально не доказанным и не подтвержденным) нарушением авторских прав гейм-студии со стороны оффлайн-компании является самым громким таким спором просто в силу места российского концерна на рынке вооружений, плагиат в этой сфере случается сплошь и рядом, рассказывает
Реальность или виртуальность объекта условны. Это не два разных мира, и закон для них один. Поэтому, если изготовитель, например, игрушек «срисовывает» дизайн из компьютерной игры, это может быть признано незаконным использованием интеллектуальной собственности её разработчика. Правда, необходимо признать, что сами разработчики могут оказаться (и нередко оказываются) в ситуации, когда они не оформили отношения с дизайнером должным образом – и тогда они как минимум утратят права на иск, а как максимум могут получить запрет на использование этого объекта в игре.
Особенно пышным цветом подобная практика цветёт в автомобильной промышленности и индустрии моды. Тонкость состоит в том, что объектом споров может быть исключительно внешний вид объекта, потому что нарисованные автомобиль или автомат не имеют внутренних механизмов, на которые можно распространить авторское право.
Тем не менее, граница между откровенным плагиатом и творческой переработкой все-таки существует. Если заимствователь просто перекрасил несколько деталей оригинала, это с большой долей вероятности будет признано переработкой, а это является одним из способов использования произведения, и на него необходимо разрешение, — уточняет эксперт.
Катков указывает, что если раньше повышенное внимание к интеллектуальным активам наблюдалось преимущественно в медиакомпаниях (кино, музыка, ИТ, Интернет, СМИ и т.д.), то теперь актуальность этого вопроса осознали представители «реального сектора» — в первую очередь, промышленности и ОПК. Юрист упоминает статьи 146 УК РФ, 7.12. КоАП РФ, положения части 4 ГК РФ, нормы антимонопольного законодательства в качестве правовой базы, на основании которых подобные споры могут и должны решаться.
Что касается конкретного спора между Ward B и концерном «Калашников», то здесь, считает юрист, ответ на вопрос о том, кто прав, а кто неправ, лежит далеко не на поверхности.
Нередко спорящим сторонам бывает выгоднее не доказывать свою правоту в суде, а заключить лицензионное соглашение на право использования дизайна того же дробовика уже на законных основаниях. К этому же результату стороны могут прийти и в суде через мировое соглашение,—полагает Катков.
В Ward B также считают, что их идеи позаимствовали не только в «Калашникове» (где категорически отрицают, что сходство Ultima и Mastodon является нарушением интеллектуальной собственности фирмы Сауседы).
В июне нынешнего года разразился скандал вокруг российской же компании
Первый доказанный случай воровства в виртуальном мире произошёл ещё в 1976 году, когда компаний Atari использовала дизайн автоматической винтовки от создателя приставки Magnavox Odyssey Ральфа Баера, не спросив разрешения её создателя.