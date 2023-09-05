Профессор раскрыл тайну золотого яйца, найденного на дне Тихого океана Профессор Журавлев: яйцо со дна Тихого океана оказалось золотым из-за вулкана

Фото: oceanexplorer.noaa.gov

Найденное глубоководным роботом у берегов Аляски золотое яйцо с большой вероятностью состоит из сульфидов железа, имеющих подобный оттенок, пояснил профессор МГУ, доктор биологических наук Андрей Журавлев. В разговоре с KP.RU он уточнил, что это связано с близостью потухшего вулкана, там образуется пирит, соединение железа и серы, которое отличается характерным золотистым цветов.

Похоже на чью-то раковину, построенную из пирита или грейгита. Это сульфиды железа, имеющие золотистый блеск. Вблизи вулканов, где в избытке поступает сероводород и есть растворенное железо, животные, например, улитки образуют раковину из этих минералов вместо обычных карбонатов кальция — кальцита или арагонита, — пояснил Журавлев.

Глубоководный робот нашел золотое яйцо, когда ощупывал склоны потухшего вулкана у берегов Аляски. Миссия была организована Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Картинку с камер робота транслировали в прямом эфире. Образцы запечатали в колбы и отправили их на анализ, результаты которого пока неизвестны.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) ранее создала плазменный ток силой более 1 млн ампер и смогла удержать его 17,6 минуты при температуре 70 млн °C. Если в дальнейшем получится еще увеличить время, то после 2030 года КНР удастся создать термоядерный реактор.