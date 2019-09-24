https://static.news.ru/photo/514acc2c-df19-11e9-b2de-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Палата представителей Конгресса начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, политик, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований, — цитирует ТАСС конгрессмена.

Импичмент предусматривает, в том числе отстранение от должности президента США, обвинённого в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». Подобная процедура применялась в США три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.

Ранее News.ru сообщал, что Дональд Трамп выразил удивление по поводу информации о возможном начале процедуры импичмента в его отношении. Он напомнил, что никто ещё не видел содержания его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые вызвали разногласия. Политик назвал происходящее продолжением охоты на ведьм. Американский лидер отметил, что не слышал о возможном выступлении Нэнси Пелоси.