https://static.news.ru/photo/db881840-d34d-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил удивление по поводу информации о возможном начале процедуры импичмента в его отношении. Он напомнил, что никто ещё не видел содержания его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые вызвали разногласия.

Политик назвал происходящее продолжением «охоты на ведьм», передаёт ТАСС .

В нашей стране дела обстоят лучше, чем когда-либо, они (демократы. — News.ru) проиграют выборы, — подчеркнул он.

Американский лидер отметил, что не слышал о возможном выступлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как писал News.ru, в СМИ появилась информация о том, что Пелоси поддержит процедуру импичмента Трампа. Она выступит с соответствующим заявлением 24 сентября.

Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф рассказал, что лидеру США грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на Зеленского во время телефонных переговоров. Глава государства ответил, что имел такую возможность , но не стал давить. В качестве доказательства он одобрил публикацию расшифровки диалога. Документ появится в свободном доступе 25 сентября.