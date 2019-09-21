В США председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством, — пояснил Шифф.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп рассказал, о чём разговаривал с украинским главой по телефону в июле.