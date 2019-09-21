https://static.news.ru/photo/27ac69c4-dd5d-11e9-8f5e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В США председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает телеканал CNN . По его данным, это может стать единственным средством в данной ситуации.

Если президент по сути отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то это может быть единственным средством, — пояснил Шифф.

Ранее News.ru писал о том, что Трамп рассказал, о чём разговаривал с украинским главой по телефону в июле.