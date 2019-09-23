https://static.news.ru/photo/086f9718-de3c-11e9-aa64-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не оказывал никакого давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время разговора по телефону. По его словам, он имел возможность это сделать, но не стал.

Политик отметил, что в Киеве знают о коррупции, в которую были вовлечены близкие люди экс-заместителя главы государства Джо Байдена.

Мы тратим много денег не только на Украину, но и на другие страны. Почему всегда США? Почему не Европа? Мне не нравится это, — передаёт его слова РИА Новости .

Он подчеркнул, что несмотря на это, Вашингтон во время его президентства сделал больше, чем во времена Барака Обамы.

Я надеюсь, что вы увидите транскрипт телефонного разговора. Возможно, я это сделаю (опубликую расшифровку). Это был невинный разговор. Но это было бы большим прецедентом — опубликовать разговор с иностранным лидером, — заключил он, добавив, что не делал обещаний о публикации переговоров.

Как ранее писал News.ru, Трамп рассказал, о чём разговаривал с Зеленским по телефону в июле. По его словам, беседа в большей степени носила «поздравительный характер». Американский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность.