Президент США Дональд Трамп сделал заявление, касающееся телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик сообщил, что одобрил публикацию стенограммы беседы.
Он пояснил, что общественности представят неотредактированную полную версию диалога. Документ должен быть опубликован 25 сентября, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что не оказывал никакого давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время разговора по телефону. По его словам, он имел возможность это сделать, но не стал.