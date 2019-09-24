Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.

Делегатам позволено произносить речь на ГА ООН в течение 15 минут. Во время своего первого выступления в 2017 году американский лидер говорил 41 минуту. На сессию 2018 года он прибыл...