Пробка у Босфора: кто хочет заработать на российской нефти? Застрявшие у проливов танкеры с нефтью создали кризисную ситуацию для России и Казахстана, но породили надежду на выгоду для Турции

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26 танкеров с почти 23 млн баррелей нефти по-прежнему не могут выйти из Чёрного моря через Босфор и Дарданеллы, сообщает Bloomberg. Пробка из судов, согласно данным агентства, продолжает расти. Турецкие власти требуют предоставить письма от страховщиков этих судов с гарантией страховки в турецких водах. По сообщениям СМИ, почти все застрявшие перед проливами танкеры перевозят казахскую нефть, только один из них загружен российской нефтью марки Urals, предназначенной для Индии. Собеседники NEWS.ru поделились мнением, кому выгоден создавшийся в Чёрном море кризис и когда он может быть преодолён.

Турецкие власти ещё в конце ноября объявили о своём решении, что все проходящие по проливам танкеры обязаны предоставить страховые письма, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Перевозчикам российской нефти получить такую страховку можно только в том случае, если нефть закупали по цене $60 за баррель или ниже. Это условие действует с 5 декабря нынешнего года, после того как 27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия ввели потолок цен на российскую танкерную нефть.

По сообщениям турецкого агентства Anadolu, большинство международных страховщиков больше не обеспечивают покрытие российской нефти. Один из турецких чиновников на условиях анонимности заявил агентству, что Анкара не может рисковать: в случае аварии в проливах ей придётся самой покрывать многомиллиардный ущерб. К тому же власти страны опасаются, что пропуск танкеров с российской нефтью без страховок даст возможность США и ЕС обвинить её в нарушении антироссийских санкций.

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Российскую нефть многие перевозчики пытались и прежде транспортировать через проливы без страховки, — пояснил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил. — Дело в том, что западные страховые компании из-за санкций не страховали российских перевозчиков, поэтому они пытались проходить без страховок, создавая для нашей страны большой экологический риск. Устранения возможных экологических аварий требуют очень больших затрат. Никакого иного давления на Москву в этом чисто техническом вопросе нет. Среди скопившихся у проливов танкеров есть даже турецкие, но очень много греческих, гружённых российской нефтью. Никого из них не хотят пускать без страховок. Убеждён, что сейчас идут по этому поводу переговоры на высоком уровне, стороны ищут выход, одним из которых могли бы стать гарантии российского государства для безопасного прохода по проливам. Хотя для Москвы это, конечно, дополнительный экономический груз.

Эксперты напоминают, что многие танкеры, перевозящие российскую нефть, уже располагают западными страховками. Например, нефть российской марки Urals на мировых рынках стоит чуть больше 69 долларов за баррель, но индийские и китайские кампании покупают её с большой скидкой до 30%. Это означает, что требование о ценовом потолке ими соблюдается, застраховать его можно без проблем. Однако пробка перед проливами сильно замедлила скорость доставки всей нефти покупателям.

Мы наблюдаем чисто турецкую инициативу, — отметил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Турецкие власти требуют страховки и какие-то ещё дополнительные разъяснения, в том числе и от танкеров, которые были загружены до 5 декабря и не попадают под санкции о ценовом потолке. Для России это очень невыгодная история. Ей нужно как можно быстрее вывозить нефть на танкерах, разгружать её и возвращаться за новой партией. Общее количество танкеров, которые могут экспортировать российскую нефть, уменьшилось. Например, европейские компании теперь не будут предоставлять свои танкеры для вывоза российской нефти, если её цена выше определённого потолка.

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Аналитик подчеркнул, что в нынешних условиях скорость отгрузки и доставки нефти своими танкерами имеет принципиальное значение. Но время движения танкеров уже сильно увеличилось, поэтому экспорт российской нефти может сократиться.

Страдают от танкерной пробки и казахские нефтеперевозчики, которые вообще формально не попадают под потолок цен. Турецкие власти в ответ на это заметили, что казахские танкеры загружают в Новороссийске, а это уже вызывает подозрения, что залитая в танки нефть может быть смешана с российской. В защиту казахской нефти выступил Вашингтон, давший Анкаре разъяснения, что смесь различных сортов нефти не считается переработкой, следовательно, под потолок цен она тоже не подпадает.

Возможно, поэтому в Казахстане к создавшейся ситуации относятся внешне спокойно. Как заявил журналистам председатель правления национальной компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев, убытков для экономики страны нет, поскольку «исторически в принципе 14 дней занимает прохождение Босфора», а сейчас прошло только семь дней. По словам чиновника, казахские власти занимаются создавшейся ситуацией, но при этом надеются на помощь Вашингтона и Лондона.

Официальные лица США и Великобритании, как пишет издание Financial Times, уже заявили о своей поддержке интересов Астаны. Они обвинили Анкару в нарушении поставок нефти по Чёрному морю. Западные чиновники напомнили турецким властям, что грузы из Казахстана не попадают под потолок цен. Один из анонимных собеседников издания сообщил, что сбои в поставках сырой нефти являются исключительно следствием решения Анкары.

Так, Игорь Юшков считает, что создавшаяся ситуация выгодна исключительно Турции и крайне не выгодна для России и Казахстана:

Анкара заинтересована, чтобы Россия отгружала максимальные объёмы нефти у неё, а не доставляла её на другие мировые рынки. Турция готова перерабатывать эту российскую нефть, а нефтепродукты экспортировать в Европу. Нефть у нас в любом случае покупают со скидкой, а нефтепродукты из неё Турция всегда продаст по высоким рыночным ценам.

Турецкий общенациональный телеканал Halk TV в своём материале под названием «Посмотрите на стоянку танкеров в Босфоре и увидите Кобани!» не исключает, что начавшиеся в Стамбуле переговоры между Москвой и Анкарой по Сирии имеют непосредственное отношение к создавшейся ситуации в Чёрном море. Турция не скрывает, что подготовилась к новой наземной операции на севере Сирии. Ожидается, что удары турецкие войска нанесут по зонам интересов России и США: районам Таль-Рифаат, Манбидж и по пограничному городу Кобани. Здесь находятся курдские отряды, которые пытается уничтожить Анкара. Недавно появились сообщения, что Россия укрепила свою военную базу в Таль-Рифаате. Примечательно, что российско-турецкий диалог по нескольким ключевым темам, в том числе по Сирии, продлится в Стамбуле два дня, 8 и 9 декабря. Турецкие журналисты, проводя возможные параллели между ситуацией в Чёрном море и на севере Сирии, сослались на данные британского агентства Reuters и другие мировые издания.