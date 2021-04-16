Принцы Уильям и Гарри появились на публике вместе впервые за год

https://static.news.ru/photo/962ee5a4-9fba-11eb-98bc-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские принцы Уильям и Гарри появились на публике вместе впервые больше чем за год. Поводом стали похороны их деда — принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Трансляцию вёл BBC.

Братья шли по обе стороны от своего двоюродного брата Питера Филиппа. Таким образом организаторы решили избежать ассоциаций с похоронной процессией их матери, принцессы Дианы, в 1997 году — тогда 15-летний Уильям и 12-летний Гарри вместе шли за гробом.

На церемонии отпевания в часовне Святого Георгия принцы расположились на противоположных сторонах, что говорит об охлаждении их отношений.

Поводом для размолвок стала женитьба Гарри на американке Меган Маркл, после чего супруги отказались от привилегий королевской семьи и уехали в США. Усугубило размолвку интервью Гарри и Маркл Опре Уинфри, в котором американка фактически обвинила семью мужа в расизме.

По словам Маркл, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи малыша, писал NEWS.ru.