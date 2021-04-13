Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу

Британский принц Филипп будет похоронен в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой. Тело монаршей особы упокоится на территории часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания,
Хоронить членов королевской семьи в подобных гробах стало традицией. В частности, в таком же похоронили принцессу Диану. Её гроб весил 250 килограммов.
К месту погребения тело принца доставят на гибридном внедорожнике Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом. Автомобиль был специально модифицирован под руководством самого Филиппа.
Принц Филипп умер 9 апреля, не дожив два месяца до своего 100-летнего юбилея. Их брак с королевой Елизаветой длился более 70 лет, у пары родились четверо детей.
Ранее NEWS.ru писал, что у принца Филиппа незадолго до смерти произошёл эмоциональный разговор со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. В ходе беседы он попросил его позаботиться о королеве Елизавете II. Об этом в разговоре с журналистами рассказал биограф королевской семьи Роберт Джобсон.