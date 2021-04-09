Принц Чарльз навестил свою мать — королеву Британии Елизавету II

https://static.news.ru/photo/a16b75ba-9978-11eb-8663-96000091f725_660.jpg Фото: Vasilis Rebapis via www.imago-im/www.imago-images.d/Global Look Press

Наследник британского престола принц Чарльз посетил свою мать после смерти своего отца — герцога Эдинбургского Филиппа. Герцог умер в возрасте 99 лет утром 9 апреля.

Британская королева пребывает в Виндзорском замке с начала ноября прошлого года из-за строгих ограничений по коронавирусу. Туда и приехал 72-летний принц Чарльз Уэльский из своего поместья Хайгроув, сообщает The Sun.

В Виндзорском замке, который расположен в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, принцы Чарльз и Филипп отмечали годовщину свадьбы и Рождество. До столетнего юбилея герцог Эдинбургский не дожил два месяца и один день.

Он прожил с королевой Елизаветой II 73 года, за это время у пары родились четверо детей. Это принц Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Чарльз временно получит титул герцога Эдинбургского после смерти принца Филиппа. Он будет с ним до тех пор, пока Чарльз не станет королём.